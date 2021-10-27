Около ста тонн сахарной свеклы пытались вывезти с поля трое жителей Мордовии

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила все обстоятельства произошедшего.

В отношении мужчин, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», следственным отделением ОП №5 (по обслуживанию Атяшевского района) ММО МВД России «Ардатовский» возбуждено уголовное дело. Они полностью признали свою вину

Как установлено в ходе предварительного следствия, 23 октября в период с 18-00 до 22-00 подозреваемые похитили с поля одного из сельскохозпредприятий сахарную свеклу общим весом 101 040 килограммов. В поле мужчины приехали на личных КамАЗах с прицепами.

Во время уборки комбайнер загрузил транспортные средства свеклой, после чего водителям было необходимо проехать к учетному пункту для предоставления необходимых документов. Однако мужчины свернули на другую дорогу.Свеклу они планировали продать. По пути грузовые машины были остановлены инспекторами ДПС. При этом сопроводительных документов у водителей не оказалось.

В настоящий момент в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ущерб, причиненный сельскохозяйственной организации, составил более 320 тысяч рублей.