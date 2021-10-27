Житель села Шереметьево Пензенской области, покупая по объявлению трактор, попался на уловку мошенников

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Башмаковского района обратился житель села Шереметьево 1966 года рождения. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже трактора, и договорился о приобретении техники, за которую необходимо было перечислить 55 000 рублей, а также 20 000 рублей за дополнительное навесное оборудования.

После перевода на банковский счет неизвестного 75 тысяч рублей злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.