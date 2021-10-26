19-летняя девушка из Пензы обещаниями очаровала москвича и жителя Тверской области, которые перечислили ей 29 и 80 тысяч рублей

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, в сентябре текущего года в полицию с заявлением о преступлении обратился 53-летний житель Москвы, который рассказал, что неизвестная женщина мошенническим путем завладела денежными средствами в размере 29 000 рублей.

Сотрудники уголовного в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в совершении данного преступления. Ей оказалась жительница Пензы 2002 года рождения.

Как пояснила девушка, она таким способом решила немного подзаработать. С этой целью в сети Интернет разместила объявление об оказании интимных услуг.

Через некоторое время на ее телефон позвонил мужчина и предложил оплатить ее услуги за одну ночь, после чего перевел 2000 рублей. Девушка сообщила, что ему необходимо дополнительно оплатить страховку за ее здоровье на эту же сумму. Также потерпевший под различными предлогами перевел ей денежные средства в размере 25 000 рублей.

Девушка обещала вернуть ему все деньги при встрече, но после этого перестала выходить на связь. Денежные средства подозреваемая потратила на собственные нужды.

Кроме этого, установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичного преступления в сентябре текущего года. Девушка под предлогом оказания интимных услуг завладела денежными средствами жителя Тверской области 2000 года рождения в сумме 80 000 рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.