Олег Мельниченко подверг критике работу по уборке общественных пространств

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
«Мне стыдно перед людьми, хотя это зона ответственности глав администраций муниципальных образований», - констатировал губернатор Пензенской области.
И поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить вывоз мусора. Отметил при этом необходимость логистического выстраивания работы, применения при необходимости организационного административного ресурса.
Иначе все превращается в дискредитацию трудового участия граждан в уборке территорий, когда люди убирают свои дворы, складируют листву, ветки, а мусор потом не вывозится неделями и разносится ветром, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.