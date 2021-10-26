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Недвижимость26 октября 2021 11:39

Олег Мельниченко подверг критике работу по уборке общественных пространств

На неудовлетворительное содержание общественных территорий от жителей поступает большое количество жалоб, в том числе и в социальных сетях
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Мне стыдно перед людьми, хотя это зона ответственности глав администраций муниципальных образований», - констатировал губернатор Пензенской области.

И поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить вывоз мусора. Отметил при этом необходимость логистического выстраивания работы, применения при необходимости организационного административного ресурса.

Иначе все превращается в дискредитацию трудового участия граждан в уборке территорий, когда люди убирают свои дворы, складируют листву, ветки, а мусор потом не вывозится неделями и разносится ветром, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.