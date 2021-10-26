Работники прокуратуры проверили условия содержания подростков в СИЗО УФСИН России по Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

В настоящее время в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области находятся трое несовершеннолетних – молодой человек и две девушки.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, проверяющие побеседовали с подследственными и приняли их обращения об организации встречи с психологом и получении информации о местонахождении отца одной из девочек. Жалобы на условия содержания и обращения с ними не поступили.

Несовершеннолетних посещают учителя, для организации обучения в следственном изоляторе имеется 2 класса, которые оснащены компьютерной техникой, учебными пособиями, наборами для творчества.

Дети имеют доступ к художественной литературе в классах и библиотеке. Им обеспечены прогулки на свежем воздухе, ежедневный осмотр врачей.

С подростками проведены профилактические беседы о планах на будущее, даны разъяснения о возможности изменения меры наказания, праве на письменное «закрытое» обращение.