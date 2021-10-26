В Мордовии мужчина пять дней расплачивался найденной банковской картой

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

По информации пресс-службы МВД РМ, 23 мая текущего года мужчина нашел мобильный телефон марки «HONOR», в чехле которого обнаружил банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Зная, что при покупке товара стоимостью до 1 тысячи рублей не требуется введение пин-кода, он решил совершить хищение денежных средств с карты путем оплаты покупок в магазинах, и успел сделать их на сумму более 23 тысяч рублей.

В течение пяти дней мужчина приобретал в различных торговых точках продукты питания, спиртные напитки, сладости и цветы для бывшей супруги, расплачиваясь чужой банковской картой, пока ее владелец не заблокировал ее.

В ходе проводимых мероприятий участковые уполномоченные установили причастного к краже. В 2021 году мужчина был осужден за совершение имущественного преступления.

Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.