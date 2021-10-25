Коечный фонд в Пензенской области свободен лишь на 6,6%

По словам главы региона, эпидситуация в Пензенской области неблагополучная: в больницах свободны лишь 300 коек из 4543.

- Нам нельзя опускаться еще ниже этого критического рубежа, поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд, - отметил Олег Мельниченко.

Места для этого будут выделены места в участковых больницах, офтальмологии и санатории имени Володарского.

Губернатор подчеркнул, что экстренная медицинская помощь продолжает оказываться в полном объеме, но уровень заболеваемости продолжает расти: в данный момент на кислородной поддержке находится 2 781 человек, к ИВЛ подключены 150 пациентов. В сутки больницы региона расходуют 16 тонн кислорода.

Для оказания своевременной помощи в ближайшее время в регион поступит дополнительно 800 единиц концентраторов кислорода на 69 миллионов рублей. Это позволит обеспечивать кислородом около двух тысяч человек.

По словам Олега Мельниченко, тяжелая ситуация также требует ввода новых ограничений на территории Пензенской области. Сейчас они находятся на стадии обсуждения в региональном правительстве и Роспотребнадзоре.