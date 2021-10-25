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Происшествия25 октября 2021 15:58

За девять месяцев текущего года на пожарах в Мордовии погибли 46 человек

Цифры были озвучены на оперативном совещании, состоявшемся в минувшие выходные
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

По словам главы республики Артема Здунова, статистика не улучшается из года в год, поэтому работу по обеспечению пожарной безопасности нужно активизировать.

Как отмечает ГУ МЧС по РМ, чаще всего причиной возгораний в жилых домах является элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности. А как показывает статистика за последние пять лет, с приходом холодов количество таких ЧП возрастает до 70%.

Сейчас в зоне риска находятся около 22 тысяч пожилых жителей Мордовии. Глава Мордовии поручил взять их на особый контроль и провести подомовые обходы на предмет выявления неисправностей печного отопления и газового оборудования.

Артем Здунов поручил выполнить эту работу в течение двух недель.