За девять месяцев текущего года на пожарах в Мордовии погибли 46 человек

Фото: Пресс-служба Главы РМ

По словам главы республики Артема Здунова, статистика не улучшается из года в год, поэтому работу по обеспечению пожарной безопасности нужно активизировать.

Как отмечает ГУ МЧС по РМ, чаще всего причиной возгораний в жилых домах является элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности. А как показывает статистика за последние пять лет, с приходом холодов количество таких ЧП возрастает до 70%.

Сейчас в зоне риска находятся около 22 тысяч пожилых жителей Мордовии. Глава Мордовии поручил взять их на особый контроль и провести подомовые обходы на предмет выявления неисправностей печного отопления и газового оборудования.

Артем Здунов поручил выполнить эту работу в течение двух недель.