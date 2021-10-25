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Общество25 октября 2021 15:27

Прокуратура Пензенской области опротестовала передачу в аренду ИП притока реки Саполга и пруда

Оспорен незаконный договор аренды земли под водным объектом
Виктор ВИКТОРОВ
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Подписанный в 2012 году администрацией Малосердобинского района договор аренды, по которому 94 тыс. кв. м. сельхозземель, включая приток реки Саполга и пруд на нем, перешли в аренду ИП на 49 лет.

Указанный земельный участок сформирован под частью водного объекта – притоком р. Саполга, а также образованным на нем водным объектом - прудом.

Учитывая, что такие водные объекты относятся к федеральной собственности и образование земельных участков под ними запрещено, прокуратура области в судебном порядке оспорила незаконный договор аренды земли под водным объектом, поскольку орган местного самоуправления незаконно распорядился землями водного фонда, покрытыми поверхностными водами.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 06.10.2021 иск удовлетворен, договор аренды земельного участка признан недействительным, на арендатора возложена обязанность вернуть участок администрации Малосердобинского района.

Судебный акт в законную силу не вступил.