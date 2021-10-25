Житель Саранска выбросил с седьмого этажа котенка

В отношении 34-летнего жителя Саранска возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В конце сентября мужчина выбросил из окна своей квартиры, находящейся на седьмом этаже, котенка.

Как выяснилось, животное с улицы принесла сожительница гражданина. Мужчина в тот момент был пьян. Увидев котенка, он потребовал отнести его обратно, но девушка отказалась. Тогда гражданин вышвырнул питомца из окна. От полученных травм котенок скончался.

Свою вину мужчина признал полностью. Сейчас он находится под обязательством о явке. Расследование продолжается.