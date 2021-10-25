В Пензе чествовали финалистку Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Анастасию Солдаткину

После успешного прохождения областного этапа конкурса, Анастасия представила наш регион в финале, прошедшем в начале месяца в Сочи. Всего в конкурсе участвовали 40 тысяч педагогов дошкольного образования из 85 регионов страны. В финал прошли 83 преподавателя.

Анастасию Солдаткину с профессиональным достижением поздравила врио министра образования Пензенской области Алла Маркова. Она отметила, что, участвуя в конкурсе, Анастасия получила прекрасный опыт, который непременно пригодится ей в дальнейшем.