В Саранске 35-летняя знакомая мужчины подозревается в краже мобильного телефона и борсетки

Сумку женщина выкинула в урну, а находившиеся в ней 2 тысячи рублей потратила на личные нужды.

Пропажу вещей горожанин обнаружил только на следующий день.

Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что, вероятно, забыл имущество в машине такси.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к произошедшему 35-летней безработной жительницы Саранска.

В настоящее время похищенный мобильный телефон изъят. В отношении горожанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.