Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2021 10:45

В Саранске 35-летняя знакомая мужчины подозревается в краже мобильного телефона и борсетки

В сентябре текущего года познакомившись в кафе, они продолжили общение в квартире, где женщина, воспользовавшись моментом, забрала телефон, борсетку и скрылась
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сумку женщина выкинула в урну, а находившиеся в ней 2 тысячи рублей потратила на личные нужды.

Пропажу вещей горожанин обнаружил только на следующий день.

Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что, вероятно, забыл имущество в машине такси.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к произошедшему 35-летней безработной жительницы Саранска.

В настоящее время похищенный мобильный телефон изъят. В отношении горожанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.