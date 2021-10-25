Сегодня начнет работу горячая линия Прокуратуры Пензенской области

Прокуратура Пензенской области осуществляет мониторинг ситуации, связанной со своевременным предоставлением гражданам медицинскими и аптечными учреждениями лекарственных препаратов.

С этой целью региональной прокуратурой организована телефонная горячая линия.

Просим сообщать обо всех фактах отказа учреждений здравоохранения и аптечных организаций в выписке рецептов на лекарственные препараты и в их получении.

Сообщения принимаются прокуратурой области в рабочие дни с 25.10.2021 по 29.10.2021 с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 16:45) по телефонам: 8(8412)32-90-54, 8(8412)32-92-34, в том числе, на условиях анонимности.