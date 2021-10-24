Завершилось строительство нового детского сада в Бессоновке

В рамках реализации национального проекта «Демография» завершилось строительство пристроя на 40 мест к основному зданию начальной школы - детского сада в Бессоновке. Корпус рассчитан на две группы. Внутри имеется музыкальный зал, кабинет психолога, а также кабинет логопеда. Обустроены и групповые комнаты с тёплыми полами, спальные помещения и актовый зал.

Помимо этого, были обустроены игровые и спортивная площадки с полным обновлением игрового оборудования, монтировано освещение по периметру. А в рамках антитеррористической безопасности здание детского сада оснащено наружным и внутренним видеонаблюдением и домофонной связью.