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Общество24 октября 2021 15:00

Завершилось строительство нового детского сада в Бессоновке

Сейчас оформляются все необходимые документы
Данила ЧЕРНОВ
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В рамках реализации национального проекта «Демография» завершилось строительство пристроя на 40 мест к основному зданию начальной школы - детского сада в Бессоновке. Корпус рассчитан на две группы. Внутри имеется музыкальный зал, кабинет психолога, а также кабинет логопеда. Обустроены и групповые комнаты с тёплыми полами, спальные помещения и актовый зал.

Помимо этого, были обустроены игровые и спортивная площадки с полным обновлением игрового оборудования, монтировано освещение по периметру. А в рамках антитеррористической безопасности здание детского сада оснащено наружным и внутренним видеонаблюдением и домофонной связью.