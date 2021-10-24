В Пензе полицейские установили мужчину, похитившего из женской сумки мобильный телефон

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №4 УМВД России по г. Пензе с заявлением обратилась местная жительница 1958 года рождения: из кармана женской сумки был похищен сотовый телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1979 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.