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Происшествия24 октября 2021 8:46

В Саранске к 6 годам приговорен мужчина, покушавшийся на убийство знакомого сожительницы

В машине, он навел обрез на соперника, но женщина успела отвести рукой ствол в сторону, сама при этом получила ранение кисти
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

46-летний житель Саранска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 «Покушение на убийство» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».

По информации пресс-службы МВД РМ, 6 мая 2021 года мужчина встретился с бывшей сожительницей и ее знакомым. В машине во время конфликта он направил обрез в сторону мужчины. Практически во время выстрела женщина успела отвести ствол оружия в сторону. В результате ей было причинено ранение кисти.

Кроме того, установлена причастность обвиняемого к незаконному хранению обреза гладкоствольного охотничьего ружья «ИЖ-18», которое он приобрел 22 года назад у знакомого, скончавшегося в 2020 году.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.