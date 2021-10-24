В Саранске к 6 годам приговорен мужчина, покушавшийся на убийство знакомого сожительницы

Фото: Алексей Булатов

46-летний житель Саранска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 «Покушение на убийство» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».

По информации пресс-службы МВД РМ, 6 мая 2021 года мужчина встретился с бывшей сожительницей и ее знакомым. В машине во время конфликта он направил обрез в сторону мужчины. Практически во время выстрела женщина успела отвести ствол оружия в сторону. В результате ей было причинено ранение кисти.

Кроме того, установлена причастность обвиняемого к незаконному хранению обреза гладкоствольного охотничьего ружья «ИЖ-18», которое он приобрел 22 года назад у знакомого, скончавшегося в 2020 году.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.