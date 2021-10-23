В Пензе у 19-летнего молодого человека в общежитии украли ноутбук

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В дежурную часть отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратился 19-летний житель Первомайского района. Он сообщил, что неизвестное лицо из комнаты похитило принадлежащий ему ноутбук. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, кинолог со служебной собакой обследовал территорию дома.

Как выяснилось, злоумышленник проник в комнату, где проживает потерпевший, открыв дверной замок ключом.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в совершении данного преступления. Ей оказалась ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления жительница города Пензы 1985 года рождения.

Женщина призналась в содеянном. По её словам, она знала, что у потерпевшего есть ноутбук, а также была осведомлена о месте нахождения ключа от его комнаты. Похищенный ноутбук подозреваемая сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.