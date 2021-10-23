В Прокуратуре Пензенской области прошло заседание межведомственной рабочей группы

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Пензенской области

Участие в заседание приняли Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов, руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова, представители министерств, правоохранительных органов.

Открывая мероприятие исполняющий обязанности прокурора области Александр Лейзенберг подчеркнул, что ответственность за реализацию на территории Пензенской области 12 нацпроектов, в первую очередь, лежит на уполномоченных органах власти, местного самоуправления, которые обязаны обеспечить правомерность и высокую эффективность использования предусмотренных в этих целях финансовых ресурсов.

В ходе надзорного сопровождения реализуемых мероприятий органами прокуратуры только в текущем году установлены факты игнорирования закона при реализации 10 нацпроектов .

С докладом о состоянии законности и практике прокурорского надзора в рассматриваемой сфере выступил начальник управления прокуратуры области по надзору за исполнением федерального законодательства Олег Самохин.

В завершающем докладе на заседании рабочей группы Председатель Правительства Николай Симонов рассказал о мероприятиях, проводимых региональным Правительством в целях недопущения несвоевременной реализации нацпроектов на территории региона.

По результатам состоявшегося заседания участниками выработан комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния законности на данном направлении, которые позволят повысить благосостояние и качество жизни граждан.