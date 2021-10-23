Уголовный розыск просит о помощи

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, управлением уголовного розыска МВД Республики Саха разыскивается Басманов Петр Сергеевич 07.03.1987 г.р., уроженец г. Якутска. В отношении него возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 УК РФ «Грабеж».

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8924-168-55-90, 8924-563-50-50 или 112 с мобильного телефона федеральных операторов сотовой связи.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.