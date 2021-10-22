Работа пензенского художника вошла в пятерку лучших на фестивале «ФормАрт»

Фото предоставлено организаторами конкурса

Фестиваль «ФормАрт» проводится в регионах ПФО. Художники рисуют стрит-арты на заданную тему, а после присылают фотографии готовой работы и видео с процессом рисования организаторам конкурса. Лучших выбирают с помощью народного голосования.

В этом году фестиваль был посвящен науке и технологиям. Участникам предлагалось создать работы на темы «Новые технологии», «Человек и наука» или «Мир будущего».

По итогам голосования первое место занял художник из Самарской области, второе - разделили художники из Саратовской области и Республики Марий Эл, замкнул тройку представитель Башкортостана.

Художник из Пензы Никита Романов со своей работой «Вчера и Завтра», нарисованной на здании Пензенского социально-педагогического колледжа, по итогам голосования занял пятое место.