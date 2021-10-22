Пензенский областной суд к 19 годам приговорил насильника и убийцу жительницы Спасска

Фото: Анатолий Жданов

Установить причастность жителей г. Спасска к убийству женщины стало возможным, спустя 2 года, в результате проведения молекулярно- генетической экспертизы.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, 03.06.2018 злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения в Спасске за волосы затащили женщину в ее дом и совершили убийство, сопряженное с изнасилованием.

Старший из напавших после нанесения жертве ударов топором облил ее уксусной кислотой.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. У нее осталось двое несовершеннолетних детей.

В целях сокрытия следов преступлений, на кухне дома злоумышленники попытались организовать отложенный газовый взрыв.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, в том числе наличия у одного из них четырех, а у другого двух малолетних детей, суд назначил старшему соучастнику преступной деятельности наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а младшему – в виде 4 лет лишения свободы.

В пользу сестры погибшей со старшего осужденного в счет компенсации морального вреда взысканы денежные средства в размере 1,5 млн рублей.