В Пензе состоялось заседание коллегии регионального министерства образования

По мнению участников коллегии, прививать патриотизм необходимо с раннего возраста. Поэтому во многих школах уже не первый год проводятся мероприятия подобной направленности. Помимо этого, в Пензенской области активно развиваются такие проекты, как «Юнармия», «Авангард» и «Парк Патриот». Каждый направлен на патриотическое воспитание молодежи, поддержку волонтерского движения, благоустройство памятных мест и подготовку к службе в армии.

Эпидемия внесла свои коррективы в организацию мероприятий. Но, как считает начальник управления профессионального образования и молодежной политики Пензенской области Александр Бочкарев, даже в дистанционном формате подобные мероприятия необходимы и актуальны.

Также участники коллегии обсудили итоги работы со школами, имеющими низкие образовательные результаты. Таких в нашей области 51.

Проблемы везде практически одинаковые: загруженность педагогов, сложный подход к обучению, необходимость переквалификации преподавателей и управленческие вопросы.

- Попасть в список школ с низкими результатами – не очень приятно, однако засвеченная болевая точка в регионе дает стимул для совершенствования работы. И позволить данной образовательной организации понять, какие причины, что привело к такому результату, наметить шаги для улучшения, отметила председатель коллегии, и.о. министра образования Пензенской области Алла Маркова.

На заседании было принято несколько решений по повышению уровня образования в нашем регионе. В ноябре состоится повторное заседание коллегии с целью подведения итогов проделанной работы.