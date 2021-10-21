В Пензенской области гражданин Вьетнама, защищая сожительницу, пытался дать взятку полицейскому

04.06.2021 мужчина предложил сотруднику полиции в качестве взятки денежные средства с целью избежать привлечения к уголовной ответственности своей 48-летней сожительницы за незаконное использование чужого товарного знака.

Сотрудник полиции отказался и предупредил иностранца об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Несмотря на это мужчина вложил 20 тыс. рублей в свой вид на жительство иностранного гражданина и положил его на рабочий стол в служебном кабинете, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, от дачи показаний отказался.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В отношении сожительницы злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб). Его расследование находится на контроле прокуратуры Тамалинского района.