Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт21 октября 2021 11:08

В Мордовии прошло первенство по рукопашному бою среди юношей и девушек

17 октября 2021 года в соревнованиях, организованных членом Общественного совета при МВД РМ, епископом Ардатовским и Атяшевским Вениамином, приняли участие 90 спортсменов от 12 до 17 лет в составе 12 команд
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В качестве Президента Федерации рукопашного боя Республики Мордовия общественник обратился к юным спортсменам с приветственным словом.

По итогам упорной борьбы победу одержал спортивный клуб «Архистратиг» (г. Саранск). Почетное второе место занял клуб смешанных единоборств «Братство» (г. Саранск). Бронзовая медаль досталась команде «Zotov Team» (поселок Чамзинка).

Организаторы первенства вручили призерам заслуженные медали и грамоты и пожелали ребятам дальнейших профессиональных успехов и новых побед.