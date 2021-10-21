В Мордовии прошло первенство по рукопашному бою среди юношей и девушек

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В качестве Президента Федерации рукопашного боя Республики Мордовия общественник обратился к юным спортсменам с приветственным словом.

По итогам упорной борьбы победу одержал спортивный клуб «Архистратиг» (г. Саранск). Почетное второе место занял клуб смешанных единоборств «Братство» (г. Саранск). Бронзовая медаль досталась команде «Zotov Team» (поселок Чамзинка).

Организаторы первенства вручили призерам заслуженные медали и грамоты и пожелали ребятам дальнейших профессиональных успехов и новых побед.