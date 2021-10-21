Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 10:12

Незнание прейскуранта на интимные услуги привело 25-летнего пензенца к разочарованию

Начав обсуждение с незнакомкой условий встречи с 6000 рублей, он прекратил «секс по телефону», когда со счета было списано 32 тысячи
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Елена Вахрушева

Фото: Елена Вахрушева

В полицию Пензенского района обратился с заявлением местный житель 1996 года рождения. Мужчина пояснил, что в сети Интернет нашел объявление об оказании интимных услуг стоимостью 6 000 рублей. По указанному номеру ему ответила неизвестная девушка, с которой они договорились о встрече. Для оплаты услуги мужчине требовалось перечислить на банковскую карту женщины денежные средства, что он и сделал.

После чего ему на телефон снова позвонила неизвестная и пояснила, что оплата не прошла. Далее он еще несколько раз пробовал перевести деньги на счет женщины. После чего обнаружил, что с его счета были списаны деньги на общую сумму более 32 тысячи рублей. С девушкой встреча так и не состоялась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.