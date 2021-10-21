Незнание прейскуранта на интимные услуги привело 25-летнего пензенца к разочарованию

Фото: Елена Вахрушева

В полицию Пензенского района обратился с заявлением местный житель 1996 года рождения. Мужчина пояснил, что в сети Интернет нашел объявление об оказании интимных услуг стоимостью 6 000 рублей. По указанному номеру ему ответила неизвестная девушка, с которой они договорились о встрече. Для оплаты услуги мужчине требовалось перечислить на банковскую карту женщины денежные средства, что он и сделал.

После чего ему на телефон снова позвонила неизвестная и пояснила, что оплата не прошла. Далее он еще несколько раз пробовал перевести деньги на счет женщины. После чего обнаружил, что с его счета были списаны деньги на общую сумму более 32 тысячи рублей. С девушкой встреча так и не состоялась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.