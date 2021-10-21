В Пензенской области полицейские обнаружили двух нигериек

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» с 11 по 18 октября 2021 года полицейскими были сделали и другие открытия.

После проверки во взаимодействии с Росгвардией и другими заинтересованными службами более 2700 иностранных граждан, а также 630 мест их компактного проживания и осуществления трудовой деятельности выявлено 140 административных правонарушений, связанных с проживанием иностранных граждан без регистрации и осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов.

Возбуждены 8 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан. Выдворено в страны гражданской принадлежности 7 человек, в том числе 2 гражданки Нигерии, прибывших в Российскую Федерацию по карте зрителя FIFA 2018.