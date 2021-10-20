В Пензе продолжают проверять соблюдение масочного режима

И.о. главы администрации Александр Басенко поручил продолжать рейдовые мероприятия в торговых объектах и общественном транспорте. Так, за минувшую неделю было организовано 18 межведомственных рейдов, составлено 177 протоколов об административном правонарушении за нарушение масочного режима.

Также с 1 по 14 октября комиссией обследовано более 80 торговых центров, а мониторинг охватил предприятия общественного питания, фудкорты. Проверялось соблюдение требований повышенной готовности: наличие средств индивидуальной защиты, QR-кодов у посетителей ресторанов и кафе и организация дезинфекции помещений.

А в торговых центрах за этот период, составлено 992 административных протокола на граждан, находящихся в помещении торговых центров без средств внешней защиты.