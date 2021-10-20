Пензенец потерял более двух миллионов рублей на инвестициях

Житель Пензы 1973 года рождения обратился в полицию. Мужчина сообщил, что в сентябре этого года он зарегистрировался на сайте для инвестирования. Спустя какое-то время ему поступил звонок от консультанта с этой платформы. Он сказал, что мужчине нужно внести 500 долларов США. Позже ему позвонил куратор, который предложил вложить еще 1000 долларов США. У мужчины таких денег не оказалось.

Незнакомец предложил ему оформить онлайн кредит в банке. Житель Пензы так и поступил и перечислил 300 000 рублей по реквизитам мошенника.

Позже ему поступило предложение увеличить вклад до нескольких миллионов рублей, чтобы получить хороший заработок. Мужчина заложил свой автомобиль для оформления кредита.

По итогам гражданин потерял более двух миллионов рублей. После этого ему несколько раз звонили неизвестные лица с предложением заложить квартиру и машину. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.