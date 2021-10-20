Сотрудники УФСИН Пензенской области дополняют сведения о доходах

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, в ходе плановой прокурорской проверки исполнения сотрудниками УФСИН России по Пензенской области антикоррупционного законодательства выявлены многочисленные нарушения при предоставлении госслужащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 г.

Сотрудниками ведомства в справках не отражались доходы в виде пособия по временной нетрудоспособности, доходы супругов от коммерческих организаций, доход от продажи транспортных средств, сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и банковских счетах.

По результатам рассмотрения представления прокурора области 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.