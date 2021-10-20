В Мордовии будут судить водителя, опрокинувшего «Ниву» с 7 пассажирами в Суру

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следственным отделом ММО МВД РФ «Чамзинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Большеберезниковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения».

Авария произошла 9 июня текущего года. В тот день компания из нескольких человек отмечала на природе день рождения одного из присутствующих. Около 22-30 начался дождь, в связи с чем все сели в машину, чтобы поехать домой.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии от закрытия просвета дыхательных путей водой.

После извлечения погибшего ему пытались оказать доврачебную помощь.

Водитель, ссылаясь на полученную травму, место аварии покинул до приезда сотрудников ДПС.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина не признал. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.