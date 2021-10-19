Педагог из Заречного - победитель окружного этапа конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Местом проведения конкурса стала Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова.

В окружном этапе принимали участие 12 преподавателей хореографии, изобразительного, музыкального и театрального искусств из субъектов ПФО, победившие в своих регионах.

Пензенскую область представляла преподаватель высшей категории отделения изобразительного искусства в МАОУДО «Детская школа искусств» в Заречном Наталья Серова.

По итогам конкурса наш педагог стала победителем окружного этапа.