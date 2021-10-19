На полгода 33-летний пьяный водитель из Пензы стал пешеходом в колонии-поселении

Фото: Николай Хижняк

Прокуратура Ленинского района г. Пензы поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г. Пензы о совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения).

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, злоумышленник, осужденный в ноябре 2018 г. за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, ночью 15.05.2021 вновь управлял автомобилем марки «Пежо-406» в состоянии алкогольного опьянения. У дома № 3 на Проспекте Победы он был остановлен сотрудником ДПС и в ходе освидетельствования у него выявлено наличие алкогольного опьянения (0,98 мг/л). От управления транспортным средством пензенец был отстранен.

Вину в совершении преступления подсудимый признал, в содеянном раскаялся, после случившегося продал свой автомобиль.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.