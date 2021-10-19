В Пензенской области установлена мать новорожденной, найденной в мае на берегу водоема

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела (ст. 106 УК РФ - убийство матерью новорожденного ребенка).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, сотрудники регионального СК и полиции установили личность матери новорожденного ребенка. Ею оказалась 33-летняя жительница Пензенского района.

Судебно-генетическая экспертиза установила родство женщины и погибшего ребенка. В настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.