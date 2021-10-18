Скончался генеральный директор ЗАО «Городищерайгаз» Николай Кузьмич Бочкарев

Бочкарев Николай Кузьмич родился 14 ноября 1950 года в селе Ива Нижнеломовского района.

До службы в армии работал дорожным мастером в Казахстане и участковым техником в Мокшанском мехлесхозе. Отслужив, вернулся в Городищенское лесничество Чаадаевского лесокомбината.

После окончания Марийского политехнического института им. Горького Николай Кузьмич занял должность Городищенского эксплуатационного газового участка. В 1991 году он стал заместителем главы администрации Городищенского района по промышленности, капитальному строительству, транспорту, связи, внеся огромный вклад в развитие района.

С 1997 года до последнего дня жизни Николай Кузьмич возглавлял ЗАО «Городищерайгаз». Благодаря его профессионализму, компания была занесена в Федеральный реестр «Всероссийская книга Почета» и не раз оказывалась на районной доске почета.

Николай Кузьмич пользовался огромным заслуженным авторитетом среди руководителей области и района, членов своего коллектива, жителей Городищенского района.