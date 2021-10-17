Все умершие в больнице не были вакцинированы от Covid-19

Фото: Иван Макеев

Очередной наш клубный спортивно-банный четверг начался с построения. Солировал Доктор.

Поименный опрос закончился за минуты:

- Привился?

- Да.

- Привился?

- Да.

Полученным почти 100-процентным результатом в ответах, со штучным исключением для переболевших в начале года, главврач 6-ой горбольницы Дмитрий Зиновьев остался доволен:

- Все умершие у нас в больнице не были вакцинированы от Covid-19.

Мы не спорили о сопутствующих заболеваниях, о репрезентативности выборок. Чисто из спортивного интереса переспросил Дмитрия про особые случаи.

- Исключение было. Женщина привилась второго, четвертого заболела, умерла – шестого.

По информации оперативного штаба на сегодня,17 октября 2021 года, в Пензенской области от коронавируса умерли 3 146 человек.

Друзья, не торопитесь занять место 3 147-го.