Все умершие в больнице не были вакцинированы от Covid-19

Фото: Иван Макеев
Очередной наш клубный спортивно-банный четверг начался с построения. Солировал Доктор.
Поименный опрос закончился за минуты:
- Привился?
- Да.
- Привился?
- Да.
Полученным почти 100-процентным результатом в ответах, со штучным исключением для переболевших в начале года, главврач 6-ой горбольницы Дмитрий Зиновьев остался доволен:
- Все умершие у нас в больнице не были вакцинированы от Covid-19.
Мы не спорили о сопутствующих заболеваниях, о репрезентативности выборок. Чисто из спортивного интереса переспросил Дмитрия про особые случаи.
- Исключение было. Женщина привилась второго, четвертого заболела, умерла – шестого.
По информации оперативного штаба на сегодня,17 октября 2021 года, в Пензенской области от коронавируса умерли 3 146 человек.
Друзья, не торопитесь занять место 3 147-го.