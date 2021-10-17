Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области приняли участие в экологической акции

Активисты высадили тысячу саженцев сосны возле Никольского храма в селе Куракино. Раньше здесь располагалась свалка, но некоторое время назад данную экологическую катастрофу удалось устранить благодаря помощи председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина.

В прошлом году здесь был заложен бор.

- Восстанавливая «зеленые угодья», мы вносим вклад в сохранение для будущих поколений красоты и богатства природы Сурского края, - отметил депутат регионального парламента Алексей Марьин.

Финальной точкой мероприятия стало чаепитие на свежем воздухе.