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Общество17 октября 2021 14:12

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области приняли участие в экологической акции

Она состоялась вчера в Сердобском районе
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Активисты высадили тысячу саженцев сосны возле Никольского храма в селе Куракино. Раньше здесь располагалась свалка, но некоторое время назад данную экологическую катастрофу удалось устранить благодаря помощи председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина.

В прошлом году здесь был заложен бор.

- Восстанавливая «зеленые угодья», мы вносим вклад в сохранение для будущих поколений красоты и богатства природы Сурского края, - отметил депутат регионального парламента Алексей Марьин.

Финальной точкой мероприятия стало чаепитие на свежем воздухе.