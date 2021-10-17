В Пензе 6 чиновников вспомнили не все свои банковские счета и показали не все доходы

Прокуратура Ленинского района Пензы провела проверку соблюдения установленной федеральным законодательством обязанности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в администрации г. Пензы.

Выявлены факты представления руководителями иных органов местного самоуправления г. Пензы, руководителями муниципальных учреждений недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи, представленных за 2019 год: не полностью указывались полученные доходы, не указывались банковские счета.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и законодательства о противодействии коррупции прокурор Ленинского района г. Пензы внес главе администрации г. Пензы представление.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, по итогам рассмотрения представления приняты меры к устранению нарушений 6 лиц. К дисциплинарной ответственности привлечены: начальник управления культуры г. Пензы, начальник управления муниципального имущества г. Пензы, глава администрации Ленинского района г. Пензы, директор МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы», директор МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство», директор МКУ «Центр закупок».