По 5 лет грозит двум пензенцам за хищение четырех крышек люков на улице Генерала Глазунова

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе мероприятий, направленных на установление причастных к совершению кражи, сотрудниками ГИБДД совместно с сотрудниками уголовного розыска были установлены двое пензенцев 1993 и 1989 годов рождения, причастных к совершению данного преступления.

Злоумышленники дали признательные показания и рассказали, что похищенное они сдали в пункт приема черного металла, а вырученные средства потратили на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.