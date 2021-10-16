Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2021 14:45

Студенты ПГУАС стали гостями компании «СтанкоМашСтрой»

Визит был организован в рамках проекта «Локомотивы роста лично руководителем предприятия Олегом Кочетковым
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Для студентов направления «Строительство уникальных зданий и сооружений» эта экскурсия, в первую очередь – возможность поближе познакомиться с архитектурой предприятия. Помимо этого, ребята смогли больше узнать о компании, ее истории и выпускаемой продукции.

Как отметил доцент кафедры «Управление качеством и технология строительного производства» ПГУАС Игорь Гарькин, подобные мероприятия позволяют студентам расширять свои знания в сфере строительства.

-. Возможно, через несколько лет кто-то из них захочет вернуться на «СтанкоМашСтрой» уже в качестве молодого специалиста, - подчеркнул он.