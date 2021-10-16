В Пензенской области,устраняя неполадки , комбайнер получил ампутацию ноги

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту получения травмы на производстве работником одного из ООО на территории Нижнеломовского района (ч. 1 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, днем 9 октября 2021 года механизатор одного из ООО, устраняя неполадки в отсеке бункера – накопителя комбайна, находящегося во включенном состоянии, получил телесное повреждение в виде ампутации ноги.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.