В Саранске, испугавшись оформляемого на ее имя кредита, женщина стала сберегать деньги на счете мошенника

Таким образом за три дня, оформив кредит, одолжив деньги у знакомых,она перечислила мошенникам 2 549 000 рублей.

Закончившиеся деньги или первые лучи прозрения привели в конце концов 40-летнюю жительницу Саранска в ОП № 4 УМВД России по го Саранск.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам:

- банк не запрашивает реквизиты банковской карты во время телефонного разговора;

- обязательно перепроверяйте поступившую от злоумышленников информацию. В противном случае вы рискуете лишиться денежных средств, выполняя действия по инструкции от незнакомца;