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Происшествия16 октября 2021 9:14

В Саранске, испугавшись оформляемого на ее имя кредита, женщина стала сберегать деньги на счете мошенника

Единожды поверив незнакомцу, каждый новый эпизод обмана она воспринимала ступенями к абсолютной безопасности своих сбережений
Виктор ВИКТОРОВ
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Таким образом за три дня, оформив кредит, одолжив деньги у знакомых,она перечислила мошенникам 2 549 000 рублей.

Закончившиеся деньги или первые лучи прозрения привели в конце концов 40-летнюю жительницу Саранска в ОП № 4 УМВД России по го Саранск.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам:

- банк не запрашивает реквизиты банковской карты во время телефонного разговора;

- обязательно перепроверяйте поступившую от злоумышленников информацию. В противном случае вы рискуете лишиться денежных средств, выполняя действия по инструкции от незнакомца;