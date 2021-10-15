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Происшествия15 октября 2021 17:10

В Пензенской области с припаркованного экскаватора похитили 240 литров солярки

Под подозрение в совершении преступления попал экскаваторщик данного предприятия, который дал признательные показания. Похищенное топливо изъято
Виктор ВИКТОРОВ
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В полицию Лунинского района с заявлением обратился руководитель организации, на чьей территории был припаркован экскаватор, с которого было украдено 240 литров дизельного топлива. Общий материальный ущерб составил около 10 000 рублей.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был установлен житель Иссы 1983 года рождения, работающий экскаваторщиком на данном предприятии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.