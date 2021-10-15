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Общество15 октября 2021 12:35

Депутат Владимир Вдонин посетил Вадинский район

Генеральный директор ОАО «Маяк» провел прием граждан и посетил несколько объектов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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К народному избраннику обратилась жительница села Ягановка, попросившая помочь с межеванием земельного участка. Руководитель вадинского детского сада и педагог средней школы районного центра пожаловались на нехватку оборудования в учреждении. Сотрудница Детской школы искусств озвучила просьбу оснастить зал для занятий хореографического кружка зеркалами. Все вопросы были взяты на контроль.

Также Владимир Вдонин посетил здание будущего музея, а также гидротехническое сооружении на реке Вад, на реконструкцию которых он выделял средства.

В конце рабочего визита депутат встретился с настоятелем Керенского Тихвинского мужского монастыря. Отец Иннокентий рассказал о планах реконструкции храма и пригласил Владимира Вдонина принять участие в благом деле.