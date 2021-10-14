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Звезды14 октября 2021 16:45

В Литературном музее открылась фотовыставка журналиста Сергея Пономарева

Многие снимки, вошедшие в экспозицию, впервые демонстрируются публике
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Выставка, получившая название «Персоны», приурочена к юбилею автора. Заслуженный работник культуры РФ Сергей Пономарев мастерски владеет искусством фотографии: на его снимках можно увидеть пейзажи, достопримечательности нашей области, архитектуру.

В коллекции журналиста немало и фотопортретов. Люди, запечатленные на них, в разное время были героями интервью Сергея Юрьевича. Именно фотографии с их участием представлены на выставке.