В Литературном музее открылась фотовыставка журналиста Сергея Пономарева

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Выставка, получившая название «Персоны», приурочена к юбилею автора. Заслуженный работник культуры РФ Сергей Пономарев мастерски владеет искусством фотографии: на его снимках можно увидеть пейзажи, достопримечательности нашей области, архитектуру.

В коллекции журналиста немало и фотопортретов. Люди, запечатленные на них, в разное время были героями интервью Сергея Юрьевича. Именно фотографии с их участием представлены на выставке.