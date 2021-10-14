В Пензенской области стартовал конкурс детского творчества «Животный мир Сурского края»

Концертную программу и выставку, посвященные началу конкурса, в этом году пришлось отменить в связи с ограничительными мерами, принятыми на территории Пензенской области. Главная задача мероприятия - привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам сохранения животного мира.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся детских художественных школ, детских школ искусств, средних и общеобразовательных школ города и области. Всего планируется разыграть 36 призов, также предусмотрены специальные номинации. После определения результатов состоится торжественное награждение призеров, концерт и выставка лучших работ.

Прием работ осуществляется до 19 марта 2022 года по адресу: г. Пенза, ул. К. Маркса, д.26. Телефон для справок - 56-36-87 (с 9 до 19 часов в рабочие дни).