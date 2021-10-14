В Рузаевке суд рассмотрит дело в отношении сына, переломавшего ребра отцу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, днем 25 июля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары в область туловища 70-летнему отцу. Через некоторое время пострадавший скончался у себя дома. Судебно-медицинская экспертиза установила: смерть наступила от тупой травмы туловища, множественных переломов ребер. В рамках расследования от сына погибшего поступила явка с повинной. Следователю СК он пояснил, что ударил отца из-за того, что он выразился в его адрес нецензурной бранью.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.