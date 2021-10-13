В Мордовии сторож предприятия не уберегла свои деньги – перевела мошенникам более 500 тысяч рублей

В дежурной части ММО МВД России «Чамзинский» 61-летняя женщина рассказала полицейским, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в размере 598 500 рублей.

Представившийся женщине сотрудником службы безопасности банка неизвестный сообщил, что мошенники оформили на ее имя заем в размере 600 тысяч рублей и его необходимо аннулировать.

По информации пресс-службы МВД РМ,сторож засомневалась в правдивости слов звонившего. Однако в это же время ей поступил звонок якобы от сотрудника полиции с номера дежурной части регионального МВД. Незнакомец убедил женщину следовать инструкциям лжебанкира. Впоследствии будет установлено, что злоумышленники воспользовались сервисом подмены номеров.

Потерпевшая взяла на свое имя кредит и через банковский терминал перевела полученную сумму на указанный мошенником «безопасный счет».

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников:

- никому не сообщайте ПИН-код, трехзначный код с обратной стороны карты или одноразовый пароль из смс-сообщений;

- не набирайте на телефоне никаких комбинаций и не переходите по ссылкам;

- при поступлении подобного звонка положите трубку. Позвоните в банк по официальному номеру - он есть на сайте или обратной стороне карты. Самостоятельно наберите номер на клавиатуре телефона. Не перезванивайте обратным звонком, вы можете снова попасть к мошенникам.

- если банк выявит подозрительную транзакцию, он приостановит ее на срок до двух суток. У вас есть 48 часов, чтобы спокойно принять решение: подтвердить или отменить операцию.