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Происшествия13 октября 2021 7:47

В Пензе осуждена женщина, встретившая полицейских матом, аэрозолью и ударами

Эмоциональная реакция последовала, когда сотрудники ППС поинтересовались, о какой помощи просила она в своем сообщении в дежурную часть
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками полиции.

Собранные следственным отделом по Ленинскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жительнице Пензы по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Приговором суда жительнице Пензы назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.