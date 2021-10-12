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Общество12 октября 2021 17:29

Пензенские педагоги приняли участие во Всероссийском форуме классных руководителей

Мероприятие проходило 9 и 10 октября в Москве по инициативе Президента Российской Федерации
Никита СИМОНОВ
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Участники форума обсудили особенности инклюзивного образования, роль классного руководителя в инклюзии, роль педагога в становлении коллектива и другие важные темы.

- Подобное мероприятие проводилось на федеральном уровне впервые, и масштаб форума поражает: и форма организации, и содержание были на высоте, - поделилась впечатлениями Ольга Захарова, председатель совета ассоциации классных руководителей Пензенской области.

Завершился форум принятием и подписанием Меморандума. Его текст обсуждался еще до начала форума. Каждый из участников мог заявлять о своём согласии или несогласии с теми или иными пунктами, что учитывалось при составлении итогового варианта.