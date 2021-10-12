Реализация инвестиционных проектов в Пензенской области позволила создать 810 рабочих мест с начала года

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Негативные тенденции на областном рынке труда, фиксируемые в последние годы, связаны с пандемией коронавируса. По данным регионального министерства труда, социальной защиты и демографии, рост безработицы фиксировался в течение шести месяцев, однако в октябре прошлого года была зафиксирована стабилизация ситуации. В настоящее время основные показатели занятости достигли допандемийных значений.

Лидерами в восстановлении рынка труда являются Городищенский, Каменский, Лопатинский, Белинский, Бессоновский и Бековский район. Ключевую роль в этом сыграла реализация инвестиционных проектов, которая позволила создать более 800 рабочих мест с начала года.

В ходе совещания губернатор Олег Мельниченко нацелил на комплексный подход к организации рынка труда и обеспечению конкурентной заработной платы.